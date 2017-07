ARCANJO FAZ MAIS UM VÔO PELA VIDA EM POÇO FUNDO

Novamente, um grande número de pessoas se juntou no Campo da Liga para acompanhar, de perto, mais um socorro aeromédico promovido pelas equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) e do Corpo de Bombeiros em Poço Fundo, nesta sexta-feira (7). O helicóptero Arcanjo e sua tripulação vieram ao município para transportar um paciente de 54 anos, que sofreu um infarto, e precisa, urgentemente, passar por um procedimento cardíaco em hospital de referência.

O homem foi levado para o Hospital Regional de Varginha e, graças à agilidade promovida por esta forma de transporte, receberá o devido atendimento em tempo hábil.

Detalhes você confere na próxima edição do JPF.