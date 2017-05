ANIMAIS NA PISTA

Quatro vacas foram atropeladas por um caminhão Iveco e morreram, na madrugada desta terça-feira, no quilômetro 47 da rodovia MG 179, nas proximidades do trecho conhecido como “Curva do Sinésio”. Outro bovino atingido pelo utilitário sobreviveu e foi remanejado a uma propriedade próxima.

Segundo as primeiras informações, os animais caminhavam na pista no momento do sinistro. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Porém, o veículo teve a parte dianteira totalmente danificada.

Os detalhes e a reportagem completa, você confere na próxima edição do JPF.