ANIMAIS NA PISTA

Estudantes poço-fundemses que voltavam de universidades em que estudam, nas cidades de Machado e Alfenas, registraram, na noite desta segunda-feira (7), um fato totalmente anormal. As vans que eles estavam literalmente deram “de cara” com uma manada de bois, que transitava pela MG 179, no trecho compreendido entre o Clube de Campo dos Veteranos e o trevo de Poço Fundo.

Segundo uma universitária que conversou com a reportagem do JPF, os bovinos surgiram de repente na pista, saindo de uma estrada rural e obrigaram o motorista a segui-los durante um bom tempo.

A Polícia Militar foi informada da situação e deverá tomar as medidas necessárias para evitar acidentes.

Avisos sobre o caso também estão sendo espalhados via redes sociais, a fim de que sinistros não aconteçam.