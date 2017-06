AGÊNCIA LOCAL DO SICOOB CREDIVAR INICIA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO PARA AJUDAR O LAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

A agência local do Sicoob Credivar iniciou, nesta segunda-feira (26), a campanha Dia de Cooperar. A iniciativa tem como objetivo arrecadar produtos de limpeza e de higiene pessoal, que serão encaminhados ao Lar Nossa Senhora das Graças (Asilo) de Poço Fundo.

Para contribuir com a campanha é fácil. Basta levar a doação à sede da instituição financeira, situada não Rua Professor Ramos, número 199, no Centro. Ou, se preferir, o contribuinte pode entrar em contato com os funcionários do banco pelos telefones (35) 3283-1962 ou 3283-1637 e solicitar que os mesmos recolham os produtos em sua residência ou comércio.

A campanha se encerra no próximo dia 30 (sexta-feira).