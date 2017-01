ACIDENTE NA ZONA RURAL DEIXA UMA PESSOA FERIDA

Acabamos de receber a informação de que um VW Fusca atingiu a lateral de um caminhão na estrada da Água Limpa, zona rural de Poço Fundo, na manhã desta sexta-feira (6). Uma garota que estava no banco do passageiro ficou ferida e foi encaminhada ao Pronto Atendimento, mas não corre riscos mais sérios. De acordo com primeiros dados levantados, o carro teria desviado de uma máquina da Prefeitura, que trabalhava na estrada sem sinalização, e por isso atingiu o utilitário.

Estamos levantando mais informações, e os detalhes serão repassados na próxima edição do JPF.

Foto gentilmente cedida pela leitora Nandah Corrêa