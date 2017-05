ACIDENTE GRAVE NO ACESSO II

Um acidente grave, envolvendo três veículos, foi registrado há pouco, no Acesso II de Poço Fundo. Uma pessoa, que sofreu diversas fraturas, foi transferida patão Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do JPF no local do sinistro, um Fiat Siena, com placas de Alpinópolis, que transitava no sentido São João da Mata – Poço Fundo, tentou ultrapassar um microônibus de Machado em uma curva e acabou colidindo frontalmente contra um Chevrolet Vectra, com placas de Cambui, que vinha no sentido inverso.

Com a batida, o motorista do Siena ficou preso às ferragens. As outras três ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves. No Vectra, onde estavam dois adultos e duas crianças, aparentemente, não houve vítima com ferimentos graves.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) foi acionado pela Polícia Militar para socorrer as vítimas. Devido ao grande número de pessoas envolvidas, populares ajudaram no resgate. O Corpo de Bombeiros de Alfenas também teve que ser acionado para retirar o senhor que estava preso no Siena.

Todas vítimas foram encaminhadas a Unidades de Saúde de Poço Fundo, Machado e Alfenas.

Depois de serem socorridas, duas das três mulheres que estavam no Siena e haviam sido encaminhadas ao Hospital de Gimirim não resistiram aos ferimentos e faleceram. As identidades delas ainda não foram reveladas.

A cobertura completa deste fato, com detalhes, você confere na próxima edição do JPF.

Outro acidente

Segundo informações obtidas pela reportagem do JPF, outro acidente envolvendo dois veículos foi registrado, pouco tempo depois, também na MG 179, entre Silvianópolis e São João da Mata.

Em um dos carros estava a mãe de uma das crianças presentes no acidente em Poço Fundo. Ela e o motorista estavam vindo para a cidade, a fim de acompanhar e ver como ela estava.

No acidente, a mulher quebrou a perna e foi encaminhada a um hospital de Silvianópolis.

Em um dos carros estava a mãe de uma das crianças presentes no acidente em Poço Fundo. Ela e o motorista estavam vindo para a cidade, a fim de acompanhar e ver como ela estava.

No acidente, a mulher quebrou a perna e foi encaminhada a um hospital de Silvianópolis.