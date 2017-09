ACIDENTE FATAL NAS PROXIMIDADES DO TREVO DE PAIOLINHO

Um acidente, com duas vítimas fatais, foi registrado na manhã desta quinta-feira (7), nas proximidades do trevo do Distrito de Paiolinho, na MG 179.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Jornal de Poço Fundo, um Fiat Pálio, com placas de Itatiba – SP, capotou e caiu em um barranco. Dos quatro ocupantes, dois morreram no local, enquanto os demais foram socorridos pelo helicóptero Arcanjo II, do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

A reportagem do JPF está no local e a cobertura completa desse triste fato você confere na próxima edição impressa.