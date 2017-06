Um jovem faleceu, na manhã deste sábado (3), após colidir a motocicleta que conduzia contra um caminhão, na estrada que dá acesso ao bairro rural São Miguel. Na batida, a vítima José Bruno Araújo (15 anos), oriunda do Estado de Pernambuco e que estava no município para trabalha na colheita de café, foi parar embaixo da roda traseira do utilitário.

A reportagem do JPF acompanha o caso de perto e mais detalhes você terá em nossa próxima edição impressa.